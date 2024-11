Quotidiano.net - Nuove cure gratuite, dalla celiachia alla cataratta: cosa cambia dal 30 dicembre

Roma, 15 novembre 2024 – Sarà aggiornato dopo 28 anni il tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriali e, dopo 25 anni, quello dell'assistenza protesica, fermi rispettivamente al 1996 e al 1999. E' stata infatti approvata in Conferenza Stato-Regioni l'intesa sul nuovo decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef, che modifica il Dm 23 giugno 2023 "Decreto Tariffe". Il provvedimento entrerà in vigore dal 302024.prevede il decreto Saranno aggiornate 1.113 tariffe associate alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica sulle 3.171 che compongono il nomenclatore, ovvero il 35% del totale. Di queste, alcune saranno completamentee altre soggette al pagamento del ticket. Tra le novità per la specialistica ambulatoriale: l’erogazione omogenea su tutto il territorio delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita incluse nei Lea, cioè Livelli essenziali di assistenza; prestazioni per la diagnosi o il monitoraggio dellae malattie rare; prestazioni indispensabili ad approfondimenti diagnostici strumentali di alta precisione nell'ambito della diagnostica per immagini in grado di consentire diagnosi più rapide ed affidabili; enteroscopia con microcamera ingeribile, screening neonatali.