Oasport.it - NBA, i risultati della notte (15 novembre): gli Utah Jazz vincono in casa contro i Dallas Mavericks. Decisivi Collins e Clarkson, non basta Doncic

Leggi su Oasport.it

Gli(3-8) rispettano il fattore campo battendo i(5-7) col punteggio di 115-113 nell’unica partita disputata nellaNBA. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni dihanno cambiato decisamente marcia nel terzo quarto con un parziale interno di 38-21 che ha ribaltato la partita in proprio favore. Gli ospiti non hanno mollato la presa nella frazione decisiva riuscendo anche a rimettere tutto in discussione, salvo poi cedere sotto i colpi di Johne Jordanper la vittoria di.Buon avvio di(2-5), conche ricuce subito lo strappo e si porta avanti grazie ai liberi di John(8-6). Lukascalda il braccio con due triple in fila seguito dal compagno Grimes (12-19), con George che prova a scuotere i compagni sempre dall’arco (17-24).