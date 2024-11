Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Barcellona 2024: Bagnaia il migliore al Montmeló! 5° Martin

Calato il sipario sulle pre-del GP di Catalogna, ultimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito del, abbiamo assistito a un turno molto intenso nel quale i piloti sono andati in cerca della miglior messa punto in funzione della Sprint Race e della gara domenicale, nonché del time-attack per essere in Q2.Un week end che avrebbe dovuto essere diverso come sede. La tempesta DANA che si è abbattuta sulla penisola iberica ha avuto delle conseguenze tragiche per alcune realtà, come Valencia. La città spagnola avrebbe dovuto ospitare l’ultimo fine-settimana del campionato, ma per i danni riportati dal circuito e le strutture annesse si è deciso di cambiare.Ci si ritrova quindi in una condizione in cui lo spagnolo Jorge(Ducati Pramac) comanda con 24 punti di vantaggio su Francesco(Ducati Factory).