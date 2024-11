Lanazione.it - Monteriggioni capitale del turismo: "Qui uniamo storia e sostenibilità"

Leggi su Lanazione.it

Ci sono i figuranti in costume, i monaci e i musici, il castellano e il vescovo. Ci sono le autorità, il presidente della Regione e della Provincia, il sindaco e la giunta. Ma soprattutto c’è, con la sualeggibile in ogni pietra. Nel castello murato cinto di torri come nel complesso di Abbadia Isola, rinvigorito dal Museo archeologico e da un complesso che "fa cultura viva, non elitaria", come dice Marco Valenti, assessore ale anima del MaM. La delegazione del G7 "è a bocca aperta, perché nel resto del mondo non c’è quello che abbiamo noi, anche se a volte non ce ne rendiamo conto", osserva il ministro Daniela Santanchè, che ha voluto portare qui una tappa del G7 del. Qui, su quella Via Francigena che ama, "anche se è necessario lavorare per incrementare ostelli, punti di accoglienza, cartellonistica", dice ancora Santanchè, che sabato a chiusura dell’evento farà a piedi il tratto Pietrasanta-Lucca, così come l’anno scorso fu intercettata a camminare dalle parti di San Gimignano dal sindaco Andrea Marrucci.