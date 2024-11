Romadailynews.it - Maxi sequestro di prodotti ittici a Roma: sanzioni per oltre 3.500 euro

Leggi su Romadailynews.it

La Guardia Costiera blocca quasi una tonnellata di pesce per irregolarità sulla tracciabilità e sicurezzaDurante un’operazione notturna, la Guardia Costiera diha effettuato undiin un centro all’ingrosso nella periferia della Capitale. I controlli, mirati alla verifica della filiera di pesce fresco e congelato, hanno portato alla stesura di due verbali amministrativi e aldi circa 1.025 chili di.In particolare, un verbale amministrativo da 1.500è stato elevato per la mancata tracciabilità di 750 chili di pesce, mentre una seconda sanzione di 2.000è stata imposta per l’assenza di procedure di autocontrollo Haccp, che ha portato al blocco di ulteriori 275 chili di merce.“La nostra azione è parte di un ampio programma di tutela dei consumatori e di garanzia della sicurezza alimentare,” ha dichiarato la Capitaneria, sottolineando l’importanza di proteggere la filiera ittica da rischi sanitari e di salvaguardare gli operatori che rispettano le norme.