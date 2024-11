Agi.it - Margaret morta per una rinoplastica, l'autopsia non chiarisce la cause del decesso

AGI - All'Istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata è stata svolta l'sul corpo diSpada, la ragazza di 22 anni deceduta dopo un intervento diparziale in un centro medico della Capitale. Da quanto si apprende, la morte della ragazza sarebbe avvenuta in un quadro di "sofferenza acuta". Cosa sia stato a provocarla, tuttavia, non è stato ancora accertato con precisione e sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici e istologici. Sarà necessario capire anche cosa le sia stato somministrato. Le indagini proseguono con il coordinamento del pm Erminio Amelio. È stato intanto convalidato dal Gip del tribunale di Roma, alla luce del rischio di "reiterazione di reato", il provvedimento di sequestro preventivo del centro medico coinvolto nell'inchiesta sulla morte della giovane originaria di Lentini.