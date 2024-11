Sport.periodicodaily.com - Lettonia-Armenia: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 4 di Lega C di Nations League 2024/2025. Le due squadre si daranno battaglia in quanto devono evitare il play-out retrocessione.si giocherà domenica 17 novembre 2024 alle ore 15 presso lo Skonto Stadios di Riga.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono costretti a fare bottino pieno, e in caso contrario sarebbero certi di partecipare al play-out per salvare la categoria.Gli armeni possono accontentarsi anche di un pareggio, ma per conquistare il secondo posto devono vincere e sperare nella sconfitta delle Far Oer.LE(3-4-2-1): Matrevics, Jukoviskis, Cernomordjis, Jagodinskis, Savalnieks, Jaunzems, Zelenkovs, Ciganiks, Sits, Varslavans, Uldrikis. Ct. Nicolato(4-3-2-1): Cancarevic, Hambardzumyan, Haroyan, Arutinian, Tiknizyan, Bichakhchyan, Iwu, Spertsyan, Shaghoyan, Zelarayan, Ranos.