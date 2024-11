Gaeta.it - La pasticceria Dianin di Selvazzano Dentro conquista le Tre Torte Gambero Rosso 2025

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La, situata a, ha recentemente ottenuto un riconoscimento di grande prestigio, entrando a far parte delle 33 pasticcerie italiane premiate con le Tredal. Questo traguardo è stato ufficialmente celebrato durante la presentazione della “Guida Pasticceri e Pasticcerie”, svolta presso il Palazzo di Varignana a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Solo tre pasticcerie in Veneto hanno raggiunto tale onore, evidenziando l’importanza di questo riconoscimento per il maestro Denise il suo team.La storia dellaLaha avuto inizio nel 2005, quando Denisaprì un laboratorio innovativo a. Con un’estensione di 550 metri quadri, di cui 150 destinati alla vendita, il laboratorio si è evoluto per soddisfare le richieste di una clientela sempre più attenta alla qualità e all’originalità dei prodotti.