Gli 80 anni della Dc Casini | Ha preso per mano l’Italia e l’ha accompagnata nella storia

Bergamo. Un convegno per celebrare gli 80Democrazia Cristiana. Un racconto politico costruito secondo una serie di interventi politici che in realtà altro non hanno fanno che fotografare ladi un intero Paese e, in particolare, tracciare la narrazione in terra bergamasca. Passione civile e impegno, ma anche idee e fare concreto di un partito che, precursore dei tempi, ha di fatto dettato la linea rossa, il filo conduttore di un’Italia presa peralla modernità dei tempi.Un incontro nato dalla volontà di GiovSanga, onorevole del PD, e del senatore Gilberto Bonalumi, che, in uno dei tanti caffè in via San Bernardino, come ha raccontato lo stesso politico bergamasco nel suo intervento, ha prodotto un’iniziativa di riflessione che ha portato 400 persone ad ascoltare la genesi e l’evolversi di un movimento pionieristico che pensava già, agli albori, a leadership condivise e a costruire il Paese per tutti.