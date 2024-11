Sport.quotidiano.net - Baroni, Thiago Motta e Palladino. Ora per Italiano gli esami da grande

I conti iniziano a tornare: il Bologna è pronto per glidi maturità. Con 18 punti dopo 12 giornate,ha messo in carniere gli stessi punti diun anno fa, nonostante manchi all’appello la gara rinviata con il Milan. C’è una differenza: il calendario. Un anno fa, di questi tempi, i rossoblù avevano già affrontato Milan, Juventus, Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina e vedevano il calendario in discesa sul finale di girone di andata. Questa volta, buona parte degli scontri diretti che diranno se il Bologna possa essere davvero da corsa in una serie A ancora senza padrone e che ha alzato il livello nella parte medio alta sono ancora da giocare: sono alle porte. Si comincia con la ripresa e sarà un vero tour de force, che porterà i rossoblù a giocare al ritmo di una partita ogni tre giorni fino al 15 dicembre, senza respiro.