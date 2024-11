Lanazione.it - Archivio di Stato: un percorso dedicato alla ricostruzione del centro storico di Firenze

, 15 novembre 2024 - L'importanza dell'. Come baritra passato e futuro, esperienze vissute e progetti immaginati, realtà culturali e istituzionali. E' un invito a ribadire il valore della continuità artistica e della memoria storica la mostra curata da Chiara Cappuccini, Vanessa Staccioli, Gaia Vannucci, Simone Barbi e Carlo Francini che inaugura oggi all'didi. "Forma Continua Exhibition 2024/Incantesimo di Fuoco" è il titolo delespositivo che racconta le fasi salienti delladeldalle rovine della Seconda Guerra mondiale, quando i tedeschi nel corso della ritirata dcittà piazzarono mine attorno a Ponte Vecchio per bloccare l'avanzata degli Alleati, devastando aree simboliche come via Por Santa Maria, Lungarno Acciaioli, via Guicciardini, borgo San Jacopo e via dei Bardi.