Biccy.it - Vip che erano alle feste di Diddy nel panico, “Stanno pagando”

Un altro personaggio famoso ha deciso di parlare del caso die degli orrori accadutisue. Il cantante americano Ray J in uno speciale di TMZ ha rivelato che molti vip che hanno partecipato ai party di Sean Combs, adesso starebberole vittime affinché stiano in silenzio: “Sono nelcercando di comprare il silenzio di chi potrebbe metterli nei guai“.Ray J: “Anche adesso ci sono vip che pagano per il silenzio”.“So di artisti che pagano le vittime per tenere i loro nomi fuori dalla questione. Ecco cosa so, la gente fa cose orribili. Poi quando delle persone sono pronte a dire la verità, arriva qualcuno che ti paga per tenerla nascosta e, si spera, quei soldi che ti hanno dato assicurino la tua serenità mentre guardi la bugia continuare ad avere successo, mentre osservi i colpevoli che restano impuniti.