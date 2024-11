Formiche.net - Una nuova strategia spaziale per Trump. I consigli della Heritage Foundation

L’inizio del secondo mandato di Donaldpotrebbe segnare una svolta cruciale anche per la US Space force e, più in generale, per la politicadegli Stati Uniti. La conservatriceha presentato un documento di novecento pagine che propone nuove linee-guida strategiche per l’amministrazione, inclusa una visione più offensiva per la Space force. Questa prospettiva si distacca dall’approccio difensivo dell’amministrazione Biden, mirato a tutelare le risorse spaziali tramite tecniche come la disaggregazione e il miglioramento delle capacità di manovra.Al centroproposta c’è l’invito a sviluppare strumenti che possano dissuadere concretamente le minacce, con un’enfasi sul potenziamentodeterrenza. L’idea è di rendere la Space force non solo una forza di difesa, ma anche una presenza capace di prevenire e contrastare eventuali mosse avversarie.