Ilrestodelcarlino.it - Sciopero in 270 aziende di Reggio Emilia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo sette mesi di incontri tra Federmeccanica - Assistal e Fim, Fiom, Uilm, si apre lo scontro per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. Non appena scaduta la moratoria che impediva di proclamare iniziative di lotta, i sindacati hanno indetto otto ore dida gestire nei territori. Ad annunciarlo sono le tute blu reggiane, in uno scenario che coinvolge 270nella provincia di, tra cui le più importanti Argo Tractors, Interpump, Walvoil, Bosch, Lombardini, Ognibene Power, Smeg, Immergas, Elettric80 e Comer Industries.