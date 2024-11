Lettera43.it - Poste italiane sostiene la Giornata nazionale della colletta alimentare

Leggi su Lettera43.it

la, in programma sabato 16 novembre, mettendo a disposizione su tutto il territoriocirca 200 mezzi aziendali per il trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti. Con quest’iniziativa, il Gruppo conferma così il forte impegno sociale, in linea con i valori di inclusione e vicinanza ai territori e alle comunità che da sempre ne ispirano l’azione. Giunta alla sua 28esima edizione, la, organizzata da Bancoonlus, è diventata dal 1997 un importante momento di condivisione e sensibilizzazione al problemapovertà attraverso l’invito a fare la spesa per le persone in difficoltà.Oltre 150 mila volontari inviteranno ad acquistare cibo da donare a mense, case-famiglia e comunitàIn più di 11.