Più treni anche da Casentino e Valdichiana

AREZZO Il Natale viaggiain treno. In partenza le corse speciali dadirezione "Arezzo città del Natale". A partire da domenica, per tutte le domeniche fino al 22 dicembre, corse speciali per collegare in treno ile la. È questo "il regalo" del trasporto ferroviario toscano (Tft spa) e del gruppo La ferroviaria italiana (Lfi). Dopo il successo delle due corse sperimentali dello scorso anno, il progetto è cresciuto e ambisce a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno raggiungere Arezzo dale dallanei giorni "caldi" del Natale. Idel Natale di Tft partiranno da Stia alle 14.25, da Subbiano alle 16.10 e da Sinalunga alle 14.45. Per il ritorno, ida Arezzo sia verso Stia che verso Sinalunga partiranno alle 19.