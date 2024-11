Ilgiorno.it - Monza e la “cura“ da 20mila euro per combattere la depressione

Non è una battaglia di scarsa importanza. Le previsioni dicono che nel 2030 lasarà la prima causa di morte nel mondo. Ma anche daparte il contrasto al male oscuro: la conferma arriva pure dal positivo esito che ha avuto la serata benefica promossa allo Sporting Club dall’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e dall’Associazione Antonio Danile (nella foto). All’incontro, allestito anche grazie all’impegno del commercialista monzese Alfonso Villa, tra i fondatori dell’Associazione Antonio Danile, hanno preso parte 180 persone. L’iniziativa ha permesso di raccogliere. La somma verrà utilizzata per finanziare ricerche e sostenere nuove forme didella. Grazie a questi fondi, per esempio, 80 pazienti hanno potuto essereti all’Università Campus Bio-Medico di Roma con la stimolazione magnetica transcranica.