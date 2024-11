Lanazione.it - Le promesse e i fatti. Piscina e palestra ’Fedi’. Riapertura ancora rinviata. Anche l’Auditorium aspetta

Lesulle tempistiche, in questi anni, non sono affatto mancate per quel che riguarda la, con tutti i crismi di sicurezza e all’avanguardia con i tempi, della"Silvano Fedi" di via Panconi oramai chiusa dal 2016 quando fu dichiarata inagibile. Ma sul rispetto delle stesse c’è qualche passaggio a vuoto. Basta ripercorrere i titoli del nostro giornale per capirne di più: nel settembre di un anno fa il presidente della Provincia Luca Marmo parlava di apertura per l’estate, mentre nell’aprile scorso durante l’ultimo sopralluogo effettuato col consigliere delegato Gabriele Giacomelli si parlava entro Natale. Siamo ad un mese da quella "dead line" e sappiamo già che non sarà rispettata e anzi, ad oggi, come ci fanno sapere dalla Provincia, non è possibile immaginare una data ipotetica di inaugurazione.