La rabbina e le violenze sugli ebrei | Da troppo tempo si soffia sul fuoco

di Daniel Peyronel PARIGI Stasera si giocherà la partita Francia-Israele allo Stade de France. È stato giusto non rinviarla dopo i fatti di Amsterdam? "Si, non bisogna cedere alle pressioni – risponde laPauline Bebe della Communauté Juive Libérale, una congregazione ebraica progressista di Parigi –. Le autorità francesi dicono che stanno facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza dei giocatori e dei tifosi. Spero sia così". Che cosa le suscitano le immagini di Amsterdam? "Quegli scatti sono terribili, anche perché eravamo vicini all’anniversario della Notte dei Cristalli. È spaventoso. Alcuni hanno definito questi atti pogrom, anche se fortunatamente non ci sono stati morti. Penso si stiando sulda, abbiamo lasciato che si diffondessero discorsi di odio, che poi provocano questi accadimenti".