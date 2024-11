Gaeta.it - La guerra in Ucraina: vantaggi economici e trasformazioni sociali in Russia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il conflitto tranon si limita a una mera questione geopolitica, bensì presenta un quadro complesso in cui si intrecciano aspetti. Laha aperto un nuovo capitolo per molte famiglie russe, influenzando stili di vita e opportunità. L’economista Vladislav Inozemtsev ha evidenziato come, in alcune regioni, il servizio militare possa addirittura rappresentare un’opzione economica preferibile rispetto alla vita civile. Perciò, il fenomeno del cosiddetto “deathonomics” – ovvero l’economia della morte – trova radici in questa realtà.Il concetto di deathonomics e la percezione della morteL’espressione “deathonomics” riassume l’idea che, per alcune persone in, morire per il proprio Paese sia piùoso dal punto di vista economico.