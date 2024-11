News.robadadonne.it - Federica Pellegrini nella Fondazione Giulia Cecchettin: “Stiamo vivendo l’inizio di una rivoluzione”

Leggi su News.robadadonne.it

è entrata a far parte del consiglio di amministrazione dellacreata da Gino, padre di, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta – per cui si è da poco aperto il processo – nel novembre di un anno fa.La “divina”, medaglia olimpica di nuoto, ha spiegato di essere rimasta estremamente colpita, lo scorso anno, dalla notizia del femminicidio della giovane studentessa, sequestrata e assassinata da Turetta che ha poi tentato di fuggire in Germania: “Il femminicidio dimi aveva sconvolta anche per la crudeltà e lucidità con cui è stato commesso – sono le parole rilasciate daal Corriere del Veneto – in quel periodo poi ero al termine della mia gravidanza, pensavo quindi al futuro di mia figlia”. Vi raccomandiamo.