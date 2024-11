Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump si prepara alla sfida contro Cina e India e non è detto che la vinca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giorgio BorattoFa prestoa dire MAGA (Make America Great Again), ma laha senz’altro superato gli Usa nel commercio e si può ben considerare il paese che con l’investimento in alcuni settori, come i veicoli elettrici, i pannelli solari e le batterie, è pronto a guidare la transizione ecologica del pianeta. Questo aspetto non interesserà molto agli Usa dima si rende chiaro che abbandonando quel tipo di ricerca farà degli Usa un paese senza le difese del cambiamento climatico; già ora nell’Occidente è l’Europa il continente più attento a questo tema.Secondo la banca d’affari Goldman Sachs, ladovrebbe superare gli Usa nel 2035, mentre nel 2075 l’diventerebbe la seconda potenza economica. Questa classifica si basa sul Pil, che è sempre meno rappresentativa del benessere collettivo di una nazione.