Cinema, anche Giorgia tra le voci italiane di “Oceania 2”

Roma, 14 nov. (askanews) – C’ènel cast didi “2”, il nuovo lungometraggio animato targato Walt Disney Animation Studios che arriverà nelle saleil prossimo 27 novembre. La cantante, che lo ha annunciato in video, doppierà Matangi, figura misteriosa che si inserisce tra i nuovi personaggi del cartoon, interpretandoil nuovo brano “Perditi”. È la prima volta che presta la voce in un film Walt Disney. Dopo il primo “” tornano Emanuela Ionica, che darà voce ai dialoghi di Vaiana, e Chiara Grispo che interpreterà le canzoni della protagonista, Fabrizio Vidale (Maui), Angela Finocchiaro (Nonna Tala) e molti altri. Emanuela Ionica e Chiara Grispo interpretano rispettivamente i dialoghi e le canzoni di Vaiana, la stessa giovane donna tenace che, diventata una navigatrice, aveva attraversato l’oceano e affrontato il fuoco e i pericoli di Te Ka per trovare e liberare Te Fiti.