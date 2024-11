Lapresse.it - Chi è Matt Gaetz, ministro della Giustizia scelto da Trump che imbarazza i repubblicani

Leggi su Lapresse.it

La scelta di Donalddi affidare al 42enneil ruolo di procuratore generale degli Stati Uniti ha creato polemiche e divisioni, anche all’internogalassia repubblicana. Avvocato e membroCamera dei Rappresentanti per lo statoFlorida dal 2017 al 2024,è considerato un fedelissimo die fautore di politiche estreme, tanto che la sua conferma al Senato potrebbe essere a rischio.I dubbi dei senatoriLa senatrice repubblicana del Maine Susan Collins si è detta “scioccata” dalla notizianomina e la collega dell’Alaksa Lisa Murkowski ha affermato che“non è un candidato serio”. Il senatoreCarolina del Nord Thom Tillis, membro repubblicanocommissionedel Senato, ha espresso “dubbi” sulla nomina, affermando cheavrà “il suo bel da fare” per ottenere abbastanza voti per la conferma.