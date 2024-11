Ilnapolista.it - Anche l’Arabia Saudita perde, per le prossime Atp Finals il tennis preferisce Milano (Sueddeutsche)

“Si sta facendo un bel po’ di shopping in questi giorni dentro e intorno all’Inalpi Arena, a sud di Torino“, scrive la. Nel dietro le quinti delleci sono diversi stand frequentati da tifosi. Chi compra racchette, chi fa soltanto un giro. Ma c’è uno stand che attira l’attenzione del quotidiano tedesco, uno stand “presente con un intento diverso“. Si tratta della “cosiddetta Pif lounge, che a prima vista non è così invitante come gli altri stand.perché, tra le altre cose, ha a che fare con il fatto che vende nulla, ma è lì per acquistare“.Che ci fa il fondo Pif a Torino durante le?“Abbastanza insolito che il fondo sovrano del(Public Investment Fund, in breve Pif) si presenti al pubblicotico torinese con un proprio stand” è il giudizio dellaad una prima e frettolosa analisi.