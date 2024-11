Ilfattoquotidiano.it - Scarpinato fa i nomi della borghesia mafiosa: “Da Dell’Utri a Cosentino, attraverso i loro amici in Forza Italia stanno scrivendo l’agenda politica”

“Laha sempre condizionato gli interessi politici nazionali, non si può governare questo Paese senza il consenso”. Robertoè intervenuto alla presentazione del libro di Saverio Lodato ‘Cinquant’anni di Mafia’ al Teatro Quirino di Roma. Il senatore 5 stelle fa alcunidi un passato lontano, ma anchestoriapiù recente. “Un piccolo inventario, l’ex senatore D’Alì, Nicola, Amadeo Matacena. Questi non sono arrivati ai vertici dello Stato perché hanno vinto alla lotteria, ma perché erano gli esponentiche costituisce uno dei poteri forti di questo Paese. E oggi hanno perso ilpotere? No,continua ad essere un personaggio rispettassimo e in Sicilia ha deciso lui chi dovesse essere il sindaco di Palermo.