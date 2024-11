Biccy.it - Pier Silvio Berlusconi schiera Alfonso Signorini contro le puntate finali di Ballando con le Stelle

ha deciso di far tornare il doppio appuntamento del Grande Fratello per esigenze di palinsesto, anche se sulla carta si preannuncia essere un bagno di sangue. Questo perchénon tornerà con una doppia programmazione settimanale, ma sarà mandato in prima linea il sabato seraledicon le.Tu Si Que Vales di Maria De Filippi, infatti, eleggerà il suo vincitore questo sabato e la prossima settimana non manderà in onda nessuna puntata best off. Per questo motivosi è ritrovato con le spalle scoperte e per evitare di far prendere il volo allo share di Rai1 con un’edizione dicon lepiù in forma che mai, ha deciso di “tamponarla”ndogliun programma che, tutto sommato, tiene botta.