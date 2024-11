Thesocialpost.it - Malaga, incubo alluvioni: evacuate migliaia di persone, i video terrificanti dell’acqua che allaga gli edifici

Leggi su Thesocialpost.it

La situazione a, nel sud della Spagna, continua a peggiorare a causa delle intense piogge che stanno colpendo la città andalusa da ieri sera. Le precipitazioni torrenziali hanno provocato gravi inondazioni, sommergendo strade, case epubblici, e mettendo in seria difficoltà la popolazione locale.Evacuazioni e allerta per l’Ospedale ClinicoIl centro città è tra le aree più colpite: l’Ospedale Clinico diha subito infiltrazioni d’acqua, secondo quanto riportato dai servizi di emergenza, e sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza le strutture sanitarie. Le evacuazioni sono scattate anche nel quartiere di Campanillas, già duramente provato dalle inondazioni del fiume Guadalhorce, dove circa 3.000sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per precauzione.