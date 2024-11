Lanazione.it - La 10° edizione del Concorso Fotografico Papianino

Arezzo, 13 novembre 2024 – E’ in corso la 10°deldal titolo “ MOVIMENTO”. Dal 20 ottobre al 01 dicembre 2024 i partecipanti possono consegnare le buste con le foto come meglio indicato nel regolamento pubblicato sui social facebook ( Papiano) e instagram ( papiano.) e sul sito papiano.it/-a-papiano. Dal 8 dicembre ore 16:00 ( giorno dell'inaugurazione!) al 29 dicembre 2024 le foto saranno esposte a Papiano - Pratovecchio Stia (AR) – Centro Polifunzionale - per essere poi trasferite dal 1° gennaio al 2 febbraio 2025 in piazza Tanucci a Stia - sala “Don Carlo – con premiazione dei vincitori – tre decretati dalla giuria popolare e uno dalla giuria tecnica - il 9 febbraio 2025. Nel ricordare che la partecipazione è aperta a tutti e che i visitatori possono essere protagonisti nella determinazione dei vincitori con il loro voto, aspettiamo con curiosità le Vostre foto certi di vedervi numerosi per l'inaugurazione l'8 dicembre a Papiano.