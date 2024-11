Oasport.it - Jannik Sinner e il sogno di Francesca: cosa ha detto la bambina al n.1 del mondo

Ildi toccare con mano il proprio idolo. Come era accaduto l’anno scorso, l’organizzazione dell’ATP Finals ha scelto UGI, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV, come Charity Partner, invitando i pazienti oncologici in e off therapy dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ad assistere alle partite di tennis degli 8 migliori giocatori al. I 27 bambini che scendono in campo con i campioni indossano le divise del torneo.Un modo per regalare un sorriso a chi soffre e dare loro l’opportunità di vivere con intensità quei minuti primi della partita. È quanto accaduto con la piccola, che ieri ha accompagnatonell’entrata sul campo dell’Inalpi Arena per il match che lo vedeva opposto allo statunitense Taylor Fritz.Un po’ d’attesa prima di sapere se sarebbe stato proprio il pusterese a stringerle la mano, avendo modo anche di fare una fotografia con Fritz.