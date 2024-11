Ilrestodelcarlino.it - Infortunio sul lavoro a Ferrara: tecnico Hera ustionato dal vapore

, 13 novembre 2024 - Unè rimasto ferito questa mattina dalla fuorisucita dida un caldaia, all'interno dell'impianto di incenerimento di, che si trova in via Cesare Diana. E' accaduto poco dopo le 11. L'uomo si trovava nelle vicinanze ed è rimasto lievemente. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e i sanitari del 118 che hanno poi trasportato il ferito in ambulanza al pronto soccorso di Cona.INCENERITORE SCOPPIO BOMBOLA Intanto, i vigili del fuoco si sono premurati di mettere in sicurezza l'area dell’impianto mentre carabinieri e medicina delstanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.