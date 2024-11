Lettera43.it - Ieri Bannon, oggi Musk: gli ideologi del popolo Maga e il loro rapporto con Trump

Ha ingozzato per anni la pancia dell’America profonda. Soffiato sulle frustrazioni, sulla sete di rivalsa, sulle paure, sull’insoddisfazione di milioni di persone. Ha allevato la destra oscurantista, le ha dato forma e voce. Creando un elettorato. Un tempo Steve, il «grande manipolatore» e capo stratega di Donald, era considerato il secondo uomo più potente (e temuto) degli Stati Uniti. Tanto da finire – nel marzo 2017 – sulla copertina del Time. Chissà cosa ha provato il 29 ottobre quando, uscito di prigione, non solo ha constatato che il suo(Make America great again) godeva di ottima salute, ma che al timone della sua creatura si era piazzato comodamente Elon. Adesso è Mr Tesla “l’uomo non eletto più potente di sempre”. È lui che sussurra a Donald. Lui che si inserisce nelle conversazioni telefoniche tra il presidente eletto e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.