Golf Dp World Tour Championship | McIlroy punta al terzo successo consecutivo

Il DPè alle battute finali con l’ultima gara stagionale e la seconda dei Playoff, il DP, quinto evento delle Rolex Series, e in programma dal 14 al 17 novembre. Rorya diventare re del circuito per la terza volta consecutiva e la sesta in carriera, mentre gli azzurri Matteo Manassero e Guido Migliozzi cercheranno una carta per giocare sul PGAnel 2025. Allo JumeirahEstates di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sull’Earth Course disegnato da Greg Norman, saranno tre gli azzurri al via in questo torneo, cosa che non si verificava dal 2019. Infatti, con Manassero e Migliozzi, scenderà in campo anche Francesco Laporta, che è entrato tra i 50 ammessi con la bella prestazione della scorsa settimana ad Abu Dhabi e che attraversa un buon momento di forma.