Liberoquotidiano.it - **Depistaggio Borsellino: difesa poliziotti, 'sono ultimo chiodo ruota carro che muovono altri'**

Caltanissetta, 13 nov. (Adnkronos) - "Se il rinvenimento di questi documenti può costituire, dal punto di vista del pm, una conferma al depistaggio, sulla posizione del poliziotto Maurizio Zerilli che refluenza può avere? Zerilli che consegna l'annotazione di servizio al proprio dirigente e poi il dirigente ritiene di non trasmetterla. E non ci interessa la ragione per la quale quella annotazione non fu trasmessa. Zerilli è l'ultimadi unadi unche muove qualcun altro". Con queste parole l'avvocata Maria Giambra prosegue la discussione all'udienza preliminare a carico dei 4accusati di depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. "Maurizio Zerilli e Angelo Tedesco (due dei quattroimputati ndr) nel 1994 erano giovanissimi, uno appena 20enne e uno 30enne.