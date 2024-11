Catania, la strana storia della Guardia di Finanza che intercetta la Guardia di Finanza

Leggi su Open.online

per accesso abusivo a sistema informatico sono indagate tre persone. Una è Massimo Romanelli, ceoGR Sistemi che fornisce sistemi dizione alle procure italiane. Poi c’è Salvatore Malfa, responsabile dell’azienda a Siracusa. E infine un ufficialedi. Che si chiama Mario Bordi e su sua richiesta Malfa aveva installato i suoi apparati nelle stanze delle fiamme gialle proprio a Siracusa. In questo modo Bordi aveva modo dire i suoi sottoposti. Ma in questadicheladirivelata oggi dal Fatto Quotidiano c’è di più che l’ennesimo caso di spionaggio. Perché gli accusati, secondo la procura, accedevano anche ai software per l’ascolto dellezioni. Bucati in 51 casi dal 5 settembre al 30 gennaio 2021.