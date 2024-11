Ilrestodelcarlino.it - Castaldo torna in gara dopo otto anni e non delude: secondo nel campionato italiano

Marconelautocross. Il 46enne pilota originario di Quattro Castella, portacolori del Team Drake Motorsport di Reggio Emilia, èto indi pausa e, nonostante un inizio di stagione caratterizzato da tre ritiri, è riuscito a conquistare il posto d’onore nella kermesse tricolore nella decima tappa della manifestazione, disputata in provincia di Verona: "Ci sono volute 3 tappe per togliermi la ruggine al piede destro e per inquadrare lo stile di guida, ma soprattutto è stata necessaria tanta concentrazione e ore di lavoro per ottimizzare gli aspetti tecnici della vettura che essendo stata costruita per circuiti esteri con percorrenze di curva molto più veloci, risultava ostica nei settori lenti tiponti", spiega, che nel periodo di pausa dalle corse, dal 2015 al 2023, si è occupato di svariati ambiti sportivi, creando il circuito autocross di San Polo d’Enza, diventato una delle eccellenze nazionali.