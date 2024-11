Allerta meteo a Malaga spostata la partita d’esordio della Billie Jean King Cup

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 novembre 2024 – L’allarmerologico in Spagna ferma la competizione femminile di tennisCup, in svolgimento a. Il match in programma nella giornata di oggi, ore 17, è stato rimandato. Laavrebbe dovuto giocarsi tra Spagna, padrona di casa, e Polonia.Due settimane dopo le tragiche inondazioni a Valencia, prosegue il periodo difficile e c’è di nuovo: “Questa decisione è stata presa sulla base di indicazioni delle autorità competenti per garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti e partecipanti” ha detto la Federazione Internazionale del Tennis, che organizza l’evento, come riporta l’Ansa.“Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare e apprezziamo la vostra comprensione e collaborazione”. Ha proseguito la FIT.