Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Che blitz del Godo. L’Atlas sepolta da cinque reti

Cambia nuovamente la capolista, nel girone A di. Infatticade inopinatamente in casa col2-5 – doppietta di Ferla e 9º gol di Diop – e viene superato dal San Zaccaria che regola di giustezza (2-0) il Junior Cervia. Grande ammucchiata in vetta nel girone B: ora sono in tre al comando, dopo il successi di Compagnia dell’Albero (3-1 al Prada) e Conselice (poker di Morcone col Bisanzio) che così raggiungono il Lugo, bloccato sul pari (1-1) dal Biancanigo. Risultati(10ª giornata). Girone A: Atlas-2-5, Coyotes-Giovecca 0-2, Lido Adriano-Wild Bagnara 2-3, Pol. Camerlona-Marradese 3-1, San Zaccaria-Junior Cervia 2-0, Saline Romagna-Mordano Bubano 4-4, Stella Azzurra-Lectron 2-1. Riposa: E. Mattei. Classifica: S. Zaccaria 21; Atlas, Giovecca 19;17; Pol.