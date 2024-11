Anteprima24.it - Demedicalizzazione, San Giorgio Protagonista: “Situazione preoccupante, amministrazione assente”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimiamo preoccupazione per quanto dichiarato nei giorni scorsi dalle associazioni territoriali rispetto alla questione “ambulanze demedicalizzate”. Esordiscono così i consiglieri di San, Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno.“Tali associazioni – proseguono -, sulla scorta delle contestazioni mosse da una rappresentanza politica trasversale, dai Sindacati, da diversi Sindaci, dall’Ordine dei Medici e dai cittadini attraverso petizioni popolari, lamentano la mancanza dell’impegno preso dai vertici dell’Asl di Benevento, dell’istituzione di un tavolo di confronto permanente finalizzato al monitoraggio dell’assetto organizzativo del 118”.“Il nostro Gruppo Consiliare “San” – evidenziano Bocchino, Rinaldi e Bruno – condivide le perplessità rispetto al nuovo modello organizzativo del 118, che prevede la progressivadelle ambulanze su tutto il territorio provinciale e chiaramente anche della postazione SAUT di via Manzoni in Sandel Sannio”.