Chi è Marco Rubio prossimo segretario di Stato di Donald Trump | ex avversario del tycoon detrattore della Cina

Il presidente eletto Usasta preparando la propria squadra di governo in vista dell’insediamento alla Casa Bianca.delle politiche commerciali, exdello stesso, scettico sullo sforzo bellico a sostegno dell’Ucraina. Parliamo di, il senatore repubblicanoFlorida: il presidente eletto degli Stati Unitisarebbe pronto a nominarlo suodi.Chi èdidi: exdel(ANSA FOTO) – Notizie.comUn incarico importantissimo quello del capodiplomazia Usa, attualmente ricoperto da Antony Blinken, uomo di fiducia del presidente in carica Joe Biden. Ildiè principalmente “tradotto” come il Ministro degli Esteri, ma svolge anche funzioni interne, essendo il più alto in grado del gabinetto del presidente, e nell’ambitogiustizia.