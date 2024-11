Thesocialpost.it - Terremoto nel Mar Tirreno meridionale: scossa di magnitudo 2.9 poche ore fa

Alle prime ore dell’11 novembre 2024, alle 08:26, unadidi2.9 ha colpito il Mar, con epicentro localizzato vicino alla costa nord-occidentale calabra, nei pressi di Cosenza. Nonostante l’evento sismico, la popolazione non ha avvertito alcun movimento, grazie alla profondità dell’ipocentro situato a 262.1 km sotto la superficie.caratteristiche del sisma e profondità dell’ipocentroCon una profondità notevole e unarelativamente bassa, laha avuto un impatto minimo. Gli eventi sismici marittimi come questo tendono infatti a risultare impercettibili, specialmente a profondità significative e asotto i 3 gradi, limitando così ogni rischio di danni o avvertimenti per la popolazione. I dati del, inclusi epicentro e ipocentro, sono stati comunicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ente che monitora costantemente la situazione sismica in Italia.