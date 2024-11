Tennis Paolini | Obiettivo 2025? Mantenere questo livello Io e Sinner siamo persone semplici

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Presente a Torino per le Atp Finals, Jasmineè intervenuta ai microfoni di Rtl 102.5, commentando il suo splendido 2024: “Ancora non ho realizzato tutto ciò che ho fatto, non ho avuto tempo per rilassarmi del tutto. Dodici mesi fa pensavo di star giocando bene ma non avrei mai creduto di vivere una stagione così. L’affetto del pubblico? Sono felice, è bellissimo vedere tanteche mi apprezzano“.“Billie Jean King Cup a Malaga? Speriamo di fare un buon torneo per l’Italia – ha aggiunto la numero 4 del mondo, per poi parlare di– L’saràe di migliorare ancora. Mi sto divertendo molto“. Infine, un pensiero su Jannik: “E’ un ragazzo da prendere come esempio, non mi sembra cambiato rispetto a quando l’ho conosciuto, 4 o 5 anni fa.entrambi“.