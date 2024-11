Bergamonews.it - Normativa antincendio delle facciate

Settimana scorsa ci eravamo lasciati anticipando che la principale differenza tra Lettera Circolare 2013 e la RTV 13 dm 30/3/2022 riguarda la reazione al fuoco dei materiali di isolamento. Entrando più nel tecnico, la Lettera Circolare 2013 prevede che i prodotti utilizzati in facciata o il kit (inteso come elementi distinti immessi sul mercato da un singolo fabbricante e per il quale il requisito di reazione al fuoco è richiesto all’intero sistema) siano almeno di classe di reazione al fuoco B-s3,d0; mentre la RTV13 prevede classi di reazione al fuoco differenti in funzione della quota massima dei piani del condominio. Ovviamente al crescere dell’altezza le prestazioni di reazione al fuoco degli isolanti sono migliori.Qui sotto la tabella riassuntivaprestazioni richieste dalla RTV13Quota massima del pianoIsolanti protetti non in kit*Isolanti non protetti o kitCondomini < 12 m**Nessun requisitoNessun requisitoCondomini 12 < h < 24 m***D-s2,d2B-s2,d0Condomini > 24 m e altri casiC-s2, d0A2-s1,d0* protetti con materiali non metallici incombustibili oppure con prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0** e affollamento < 300 occupanti e che non ospitino persone che ricevono cure mediche (es.