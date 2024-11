Gaeta.it - L’Aquila ospita il 20° Premio del Gusto della Stampa Estera, omaggiando l’agroalimentare italiano

Facebook WhatsAppTwitter Il 23 novembre si celebra l’importante evento dedicato al, in una delle città simbolocultura e tradizione gastronomica del Paese. La 20/a edizione deldelin Italia si terrà al, nella suggestiva Sala ipogea del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Questo riconoscimento, che varia la sua sede ogni anno, si è affermato come un fondamentale appuntamento per discutere e apprezzare l’eccellenza del made in Italy alimentare attraverso gli occhi dei giornalisti stranieri che risiedono in Italia.L’importanza deldelnel panorama agroalimentareIldelrappresenta una piattaforma unica per portare alla luce il valore e le peculiarità del. I corrispondenti stranieri che partecipano sono testimoni privilegiati di come le tradizioni culinarie e i prodotti tipici italiani siano percepiti al di fuori dei confini nazionali.