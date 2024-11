Gaeta.it - La Sicilia di Ulisse: un nuovo nome per celebrare l’essenza dell’isola

Facebook WhatsAppTwitter La, con il suo carico di storia, cultura e gastronomia, si rinnova attraverso il rinnovamento dell’Associazione Le Soste di, ora rinominata Ladi. Questo cambiamento non è solo nominale, ma rappresenta un vero e proprio impegno a mettere in primo piano le ricchezze di questa terra. Ilsi ricollega alla figura dell’eroe omerico, sottolineando il desiderio di ogni viaggiatore di esplorare e scoprire le meraviglie. Una mossa strategica che riflette l’amore e la dedizione per il territoriono.L’importanza delIl rinomato presidente dell’Associazione, Tony Lo Coco, ha spiegato in dettaglio il significato di questa trasformazione. La volontà di adottare ilLadinon è frutto del caso, ma si inserisce in un progetto più ampio volto a esaltare il patrimoniono, dai sapori ai luoghi ricchi di storia.