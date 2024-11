Secoloditalia.it - Impagnatiello, parola all’accusa: chiesto l’ergastolo. Un giocatore di scacchi che ha premeditato e ucciso all’ultima mossa

Alessandromerita l‘ergastolo per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano che portava in grembo il loro figlio Thiago. È questa la richiesta che le rappresentanti della pubblica accusa, la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, pronunciano in aula, davanti ai giudici della prima corte d’Assise di Milano. Quella che ci si attendeva era una requisitoria senza sconti per il delitto della ventinovenne, studiato in più di un dettaglio, per un femminicidio crudele commesso da chi si è visto «smascherato». Una violenza confessata dall’imputato stesso per rispondere più al proprio ego che per un vero pentimento per quanto fatto la sera del 27 maggio del 2023 nella loro casa a Senago. E in aula ttutto questo è riemerso, drammaticamente, con la plasticità di fatti, prove, perizie, conclusioni.