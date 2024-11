Gaeta.it - Il tribunale di Roma chiarisce la procedura sui migranti: Paese di origine sicuro e rimpatrio

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente nota deldioffre chiarimenti sulla designazione dei Paesi disicuri e le procedure didei. Questa questione è emersa a seguito del caso di setteattualmente ospitati in un centro italiano in Albania, e ha sottolineato l’importanza di comprendere come tali decisioni incidano sulla vita delle persone che cercano asilo.Paesi disicuri: cosa significa?La designazione di uncomeimplica che le persone provenienti da quel territorio non abbiano soggettivamente fondati timori di persecuzione o violazioni dei diritti umani. In altri termini, le richieste di asilo presentate da chi arriva da questi Stati possono essere trattate con procedure più rapide. Questa classificazione è cruciale poiché incide sulle modalità di accettazione o rigetto delle domande di asilo.