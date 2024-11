Quotidiano.net - Henoto, il percorso professionale si costruisce in azienda

GIULIANA PONCHIO, oggi 41 anni, mamma di Vittorio, lavora nel mondo delle fiere da sempre. È entrata indiversi anni fa, quando ancora la società non si chiamava nemmeno così, e pian piano è cresciuta, fino a diventare la coordinatrice dei project manager. Ogni giorno il suo lavoro è quello di organizzazione e coordinamento di circa 100 persone. D’altra parte,, società di BolognaFiere Group, focalizzata al settore delle ’Architetture temporanee’, in cui ha acquisito la leadership nazionale e un posizionamento su scala internazionale, punta da tempo a far crescere i propri manager. La società conta, oggi, 300 collaboratori, con un’età media di 35 anni e profili che spaziano dalla progettazione al design, nei differenti ambiti di intervento, temporary structures, exhibition, retail, contract, outdoor, ai servizi, dai contesti produttivi industriali a quelli commerciali.