Quotidiano.net - Festa dei cornuti a San Martino: la leggenda dell’11 novembre spiegata

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 112024 – L’amore, a volte, può finire. Quando il sentimento sfuma e subentra la noia c’è chi sente il bisogno di una fuga da ciò che ha vissuto fino a quel momento e che cerca in altre persone una soddisfazione che il partner non può più garantire. Ecco dunque che, in queste occasioni, delle ideali “corna” spuntano come rami intorno alla testa di poveri sventurati che, a volte, neanche si rendono conto dell’avvenuto tradimento. A ogni modo, per quanto sia una situazione spiacevole, forse non tutti sanno che a queste persone è dedicata una giornata intera, l’11, conosciuto nella tradizione popolare come ladei. Ma perché? La storia delladeiAl di là del suo legame con un anomalo aumento delle temperature autunnali (che questa sia la regola sarebbe in realtà tutto da dimostrare) l’11è per l’appunto legato a una celebrazione popolare chiamata “dei” o “dei becchi” (dove i becchi sono le capre domestiche).