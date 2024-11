Gaeta.it - Elezioni regionali in Emilia-Romagna: il centrodestra si mobilita per il cambiamento

Facebook WhatsAppTwitter Durante un recente incontro a Bologna, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso la propria fiducia nel corpo elettorale, sottolineando l’importanza di unin. A pochi giorni dalle, il messaggio delè chiaro: non tollerare più la violenza e la mancanza di rispetto per le forze dell’ordine. Tajani ha richiamato l’attenzione sulla necessità di prendere una posizione ferma contro le aggressioni e il clima di insicurezza che ha contrassegnato gli ultimi eventi nella regione.L’intervento di tajani e le preoccupazioni per la sicurezzaAntonio Tajani ha parlato a margine di un’iniziativa di supporto a Elena Ugolini, candidata del, e ha evidenziato l’importanza di un’amministrazione che sostenga la legge e l’ordine.